Dilruba’nın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Sokak röportajında Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. için jet hızıyla iddianame hazırlandı. Tutuklama sürecinde iki kez savcının değiştiği ortaya çıkan Dilruba Y., 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

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Geçtiğimiz hafta sokak röportajında Instagram'ın mahkeme kararı olmadan keyfi olarak kapatılmasına tepki gösterdiği için tutuklanan Dilruba Y.'nin avukatı avukatı Hüseyin Yıldız, müvekkilinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tutukluluğa itiraz için dilekçe verdiklerini söyleyen Yıldız, Dilruba için jet hızıyla iddianame hazırlandığını vurguladı.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre; tutuklama sürecinde iki kez savcının değiştiği ortaya çıkan Dilruba Y., 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Dilruba’nın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu İddianame Hazır, Duruşma Tarihi Belli Oldu