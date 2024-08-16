Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor!

Manisa’nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi’ndeki birçok ev ise zarar gördü

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Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor!

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı.

Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor! - Resim : 1

Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor! - Resim : 2

DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI

Dün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor! - Resim : 3

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Kaşıkçı Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıkan yangın söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü.

Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor! - Resim : 4

Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi’ndeki birçok evin zarar gördüğü, mahallede ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor! - Resim : 5

Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün 3’üncü güne girildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa'daki Yangın 3. Gününde: 2 Mahalle Tahliye Edildi, 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor! - Resim : 6

Kaynak: DHA

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