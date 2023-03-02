YSK'dan deprem bölgesine ilk talimat

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım giderken yaşanan deprem felaketiyle birlikte büyük bir yara aldı. Depremin hasarları onarılmaya çalışılırken, deprem bölgesinde nasıl oy kullanılacağı da merak konusu oldu. YSK'dan ise deprem bölgesiyle ilgili ilk talimat geldi.

YSK'dan deprem bölgesine ilk talimat

Depremler sonrası seçimlerin ertelenmesine dair tartışma yerini iktidar kanadından gelen “Son sözü YSK söyleyecek” açıklamalarına bıraktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını söylemeye devam ediyor.

Bu tartışmaların gölgesinde YSK, deprem bölgesine incleme yapılması için 60 kişilik heyet göndermişti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre ilk incelemelerin ardından gelen bilgiler üzerine kurul bazı talimatlar verdi. 

YSK, sandık ve oy verme kabini gibi seçim malzemelerinin sağlam depolardan boşaltılmamasını, hasarlı depolardaki seçim malzemelerinin ise sağlam yapılara taşınarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi.

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