YSK'dan deprem bölgesine ilk talimat

Depremler sonrası seçimlerin ertelenmesine dair tartışma yerini iktidar kanadından gelen “Son sözü YSK söyleyecek” açıklamalarına bıraktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını söylemeye devam ediyor.

Bu tartışmaların gölgesinde YSK, deprem bölgesine incleme yapılması için 60 kişilik heyet göndermişti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre ilk incelemelerin ardından gelen bilgiler üzerine kurul bazı talimatlar verdi.

YSK, sandık ve oy verme kabini gibi seçim malzemelerinin sağlam depolardan boşaltılmamasını, hasarlı depolardaki seçim malzemelerinin ise sağlam yapılara taşınarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi.