'Biz değil, iştirakimiz sattı' demişti: Kızılay'ın şirketinin yönetiminde bakın kimler var

Depremzedelere dağıtması gereken çadır ve konserveleri satan Kızılay’a tepkiler her geçen gün daha da büyüyor. Ahbap’a çadır satılması skandalına dair açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Çadırı biz değil, iştirakimiz sattı” diye açıklama yaptı.



Yani Kerem Kınık’ın tartışma yaratan cümlesine göre çadırı Kızılay değil ama yine Kızılay’a bağlı iştirak sattı. Kınık’ın bahsettiği ve çadır fabrikalarının bağlı olduğu Kızılay şirketi ise merkezi İstanbul’da olan Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi. Bu şirketin yönetiminde de oldukça dikkat çekici bir isim yer alıyor.

AKP'YE YAKIN İSİMLER YÖNETİMDE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kayıtlarına göre, Kızılay’ın eski yönetim kurulu üyesi olan ve bir dönem Kızılay genel başkanvekilliği görevini yürüten İsmail Hakkı Turunç yer alıyor. AKP’ye yakınlığıyla da bilinen Turunç, Kızılay’ın yöneticisi olmamasına rağmen Kızılay’ın çadır şirketinin yönetiminde yer aldığı için ücret alıyor. Turunç aynı zamanda 15 Temmuz Derneği’nin de başkanlığını yürütüyor.



BirGün’ün ulaştığı Turunç, “Aynı zamanda Kızılay Başkan danışmanıyım. Yönetim kurulunun aldığı kararla bu göre geldi. Çadır şirketinin yönetimindeyim ve buradan maaş alıyorum” dedi. Turun, “Kızılay Başkan danışmanlığı görevinden ne kadar maaş alıyorsunuz?” sorusuna ise yanıt vermedi. Daha önce Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın açıkladığı bilgiye göre, Kızılay’ın şirketlerindeki yönetim kurulu üyeleri asgari ücretin üç katı huzur hakkı alıyor.



Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi’nin yönetim kurulunda şu isimler de yer alıyor ve bu isimlere huzur hakkı ödeniyor:



Kerem Kınık: Kızılay Başkanı ve eski AKP Meclis Üyesi.



İlyas Haşim Çakmak: Kızılay Holding’in CEO’su



Şükrü Can: Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışıyordu.

Hüseyin Can: AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin bir önceki başkanı Hasan Can’ın kardeşi ve ilahiyat mezunu.



Üzeyir Pala: Kızılay Sistem Yapı Şirketi’nin de yönetim kurulunda.



Alper Küçük: Aynı zamanda Kızılay’ın Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü.