Depremzede işçi işe gidemedi, 'devamsızlık' nedeniyle işten çıkarıldı

11 kentte yıkıcı etkisini gösteren ve milyonlarca yurttaşı olumsuz etkileyen depremin üzerinden üç hafta geçti. Depremin yaraları henüz sarılamamışken birçok tartışma da hâlâ güncelliğini koruyor. Belirsizliğini koruyan başlıca konulardan biri de depremden olumsuz etkilenen işçilerin durumu. Deprem bölgesinde işten çıkarmaları engellemek için getirilen fesih yasağına karşın bazı iş yerleri çeşitli gerekçelerle işçileri işten çıkarıyor. Bunun son örneği de Gaziantep’te faaliyet yürüten Canan Tekstil fabrikasında yaşandı.

Depremden olumsuz etkilenen Mehmet Ali Şakzucu adlı işçi, ailesiyle birlikte bir köye yerleşerek çadır kurdu. Bu nedenle bir süredir işe gidemeyen Şakzucu, ‘devamsızlık’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'e konuşan Şakzucu, “Deprem sonra ailem korktu. Bir köye yerleştik ve çadır kurduk. Yaşamımızı çadırda sürdürüyoruz. İşe aracım olmadığı için gidemedim, yıllık izinimi kullanmayı istedim ancak yetkililer herkesin bu talepte bulunduğu belirterek izin vermediler. Birkaç gün idare ettiler ancak sonrasında devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarıldım” ifadelerini kullandı. Şakzucu, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

YASAK DEVAMSIZLIĞI KAPSAMIYOR

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, deprem bölgesinde işten çıkarmaları engellemek için getirilen fesih yasağının devamsızlık maddesini kapsamadığını belirtti. “Fesih yasağının deprem bölgesindeki işçiler için hiçbir karşılığı yok” diyen Türkmen, “İnsanlar deprem nedeniyle evi hasar gördüğü ya da yıkıldığı için işçiler işe gidemiyor. Ancak insanlar bu nedenle tazminatsız bir şekilde işten çıkarılıyor” dedi. Söz konusu durumun patronlar açısından kısıtlayıcı bir tarafının olmadığını aktaran Türkmen, bazı bölgelerde üretimin henüz başlamadığını ve ilerleyen süreçlerde işten çıkarmaların artacağına dikkat çekrek yetkililere çağrıda bulundu. Türkmen, “Deprem nedeniyle işe gidemeyen insanların gelir kaybına uğramamsı için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.