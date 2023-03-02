'Meydan okuyorum' dedi, iddiasını yineledi: ‘Yoğun bakımdaki hastaların hepsi öldü’

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle deprem gecesi yoğun bakımdaki tüm hastaların hayatını kaybettiğini iddia etti.

BAKANLIK YALANLADI

Çömez, “Ne Erdoğan’a ne de AKP iktidarına hakkımı helal etmiyorum. Gerekli önlemler alınmadığı için yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler. Erdoğan’a sesleniyorum: Sen şimdi nasıl helalleşeceksin?” dedi. Çömez’in iddialarını Sağlık Bakanlığı yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır” denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarının doğru olmadığını belirten Turan Çömez Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan'a şöyle konuştu: “Bakanlığa meydan okuyorum: O gece yoğun bakımda bulunan 150 hastanın kayıtlarını çıkarsınlar ve bu hastaların bugün nerede olduğunu açıklasınlar. O hastaların hepsi öldü. Oradan cesetleri çıkaran doktorla görüştüm. Enerji sistemi çalışmadığı için bu hastaların hayatını kaybettiğini söyledi.”