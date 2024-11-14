Yozgat'ta Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Yozgat'ta otomobille minibüs çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

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Yozgat'ta Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Kaza Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde meydana geldi.

D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs ile D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine gelen ekipler, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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