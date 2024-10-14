Yönetiminde Olduğu Başkana Ateş Püskürdü: ‘Amacı Seçime Günler Kala Gündem Olmak’

Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu bu hafta sonu genel kurula gidiyor. Mevcut başkan Filiz Saraç baro başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıkladı. Ancak Saraç’ı iki yıl önce destekleyen Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun bir adayı daha var. Saraç’ın listesinde baro yönetimine giren avukat Ali Gürbüz bu kez başkanlık koltuğuna talip. Saraç’a ise ağır eleştirileri var.

İki yıl boyunca İstanbul Barosu’nun sesinin çıkmadığını ve Saraç’ın kendisini makam odasına hapsettiğini öne süren Gürbüz, “Son bir aydır bir yerlere katılarak bu açığı kapamaya çalışıyor. İki senedir başkan, geçtiğimiz hafta çantasını aratmayarak gündem olmaya çalıştı. Ya iki senedir adliyeye gelmedi, ya da geldiğinde çantasını x-ray’den kendisi de geçirdi” diyor.

-Öncelikle herkesin kafası bir karışık. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı kim? Bunu şu nedenle soruyorum. Mevcut Başkan Filiz Saraç da aynı grubun adayı olduğunu açıkladı… Neler oluyor?

Aslında çok basit. Grubumuzda daha önce de kopmalar olmuştu. Bu seferki biraz farklı. Filiz Hanım hem Önce İlke ile hareket etmiyor, ama Önce İlke’liymiş gibi davranıyor. Halbuki alakası yok. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun bir tane adayı var. O da benim. Ön seçimde grubumuz beni aday gösterdi. O’nu değil. Kendisi de aday, ama bizim grubun adayı değil. Başka bir oluşumun adayı. Bizim grubumuz zaten bu konuda çokça açıklama da yaptı. Kendisi grubun almış olduğu ön seçim kararını beğenmedi, salonu terk etti. ‘Sizi de, ön seçiminizi de tanımıyorum’ dedi ve gitti. Şimdi ise ‘Ben de Önce İlke ÇAG adayıyım’ diyor. Kendisi bağımsız, gruptan bağımsız başka bir aday. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun tek adayı var yani. O da benim.

-Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nda yer alan ve sizi destekleyen önemli hukukçular var mı?

Grubumuz hala birlik ve bir arada. Öyle bir dağılma vs. de söz konusu değil. Filiz Hanım, mevcut başkan olarak başkanlığın gücünü ve yetkilerini kullanarak adaylık süreci yürüteceğini düşünerek gruptan ayrıldı ve bağımsız şekilde hareket ediyor. Ancak grubumuzun logosunu ve ismini de kullanıyor son dönemde. Bu da bir ikilik varmış gibi gösteriyor ancak yok. Grubumuz, eski başkanlarından, yönetim kurulu üyelerine hala bir arada ve başkan adayları da ben yani avukat Ali Gürbüz. Bunu bugün Mehmet Durakoğlu başkanımıza da sorsanız aynısını söyleyecektir. Ümit Kocasakal hocamıza da söyleseniz aynısını söyleyecektir.

-Baro başkanı seçilirseniz yapacağınız ilk 3 şey ne olacak? Meslektaşlarına ne vaat ediyorsunuz?

İstanbul Barosu Başkan Adayı olarak grubum tarafından seçildiğimden beri dijitalleşme üzerine çalışıyoruz. İstanbul Barosu’nun avukatının yanında olabilmesi için, telefonunun da içinde olması lazım. Dolayısı ile dijital devrim dediğimiz bir aplikasyon üzerine çalıştık. Bunun dışında, 0-3 yaş kıdemdeki meslektaşlarımıza belirli bir süre ile sınırlı ücretsiz ofis imkanı sağlayacağız. Bu projeyi de önemsiyorum. Bunun dışında da meslektaşlarımızla birlikte, dayanışma içinde ev sahibi olabileceğimiz bir kooperatif projemiz var. Bu üçünü gerçekleştirirsek zaten İstanbul Barosu’na ve her kıdemdeki avukatlara çok büyük hizmet etmiş olacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında da başka projelerimiz var elbette ama, ilk üç dediğiniz için bunları saydım.

-Mevcut başkanın yönetimindeydiniz. Ancak şu an eleştirileriniz var ve karşısında adaysınız… Yönetiminde olduğunuz İstanbul Barosu neyi yapmadı ya da neyi eksik/yanlış yaptı?

Valla kendisinin bir önceki vaat kitapçığını alıp incelerseniz bu sorunun cevabını hemen fark ediyorsunuz. Neyi yapmadı? Hiçbir verdiği sözün arkasında durmadı. Duramadı. İstanbul Barosu’nun sesi kendisi döneminde çok daha az çıktı. Şimdi son bir aydır bir yerlere katılarak bu açığı kapamaya çalışıyor. İki senedir başkan, geçtiğimiz hafta çantasını aratmayarak gündem olmaya çalıştı. Ya iki senedir adliyeye gelmedi, ya da geldiğinde çantasını x-ray’den kendisi de geçirdi. Çünkü seçime bir hafta kala bu tartışmayı çıkarmış olmasının başka açıklaması yok.

-Mevcut başkana karşı eleştirileriniz var. Neden iki yıl içerisinde istifa etmediniz? İki yıl önceye dönecek olursak Filiz Hanım’ın listesinde yer alır mıydınız?

Almamayı tercih ederdim. Seçim süreçlerinde tabi ki bazı şeyler konuşuluyor, bazı vaatler veriliyor. Ne diyelim, gerçekten grup olarak kendisine inandık. Ancak kendisi, başkan seçildikten sonra Beyoğlu’ndaki binaya hapsoldu. Neredeyse oradan çıkmadı. Neden istifa etmedim? Ben İstanbul Barosu’na 10 yıldır hizmet ediyorum. 10 yıl daha ederim de. Ben mesleği, baromuzu ve avukatlarımızı seviyorum, kendilerine hizmet etmek istiyorum. Etmeye çalıştım da… Başkana rağmen yapılabilecek ne varsa yaptım. Ancak bazı şeyler için bizzat başkan olmak da gerekiyor. İstifa etmedim mi? Ettim aslında, kendim aday oldum. Kendisinin başkanlığını bu şekilde reddettim diyelim.

Kaynak: Gerçek Gündem