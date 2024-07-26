Yolun Ortasındaki Yaralı Serçeyi Kurtarmak İstedi, Kamyon Çarptı

Tunceli-Elazığ kara yolu Aktuluk mevkiindeki Pertek Kavşağı’nda dün kaza meydana geldi.

41 yaşındaki Cihan Karaca, arkadaşının kullandığı kamyonetle seyir halindeyken, yolda yaralı bir serçeyi gördü. Kamyonetten inen Karaca, bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hareket halindeki kamyonu fark etmeden kuşu almak için yolun ortasına geldi. Serçeyi eline alan Karaca’ya, bu sırada kamyon çarptı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kamyondan inen sürücü şok geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaca, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaca’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA