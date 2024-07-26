Gazinoya Fuhuş Baskını! Polis Operasyona Taksiyle Gitti

Kars'ta polis ekipleri bir gazinoya fuhuş operasyonu düzenledi. Polisin fark edilmemek için müşteri gibi taksiyle gidip baskın yaptığı gazinoda fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

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Gazinoya Fuhuş Baskını! Polis Operasyona Taksiyle Gitti

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takiple yabancı uyruklu kadınların gazinoda konsomatris olarak çalıştırıldığı ve konaklama tesisinde fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Ekipler, Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gazinoya ‘Taksi-1’ adı verilen operasyon düzenledi.

29 PERSONEL KATILDI

9 ekip ve 29 personelin katıldığı operasyonda taksiyle gazinoya giden polis ekipleri, yaptıkları baskınla organizatör olduğu belirlenen 1’i kadın 6 şüpheli ile gazinoda konsomatris olarak çalıştırılan 1'i İran, 5'i Azerbaycan uyruklu 6 kadını yakaladı. Gazino ve eklentisinde bulunan otelde yapılan aramada, 6 dijital materyal, 5 cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkol ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu.

6 YABANCI UYRUKLU KADIN KURTARILDI

Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü teslim edildi. İnsan ticareti yaptığı belirlenen 1'i kadın, 6 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından Arpaçay Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

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