Yoldaki araçların yanına böyle yıldırım düştü
Kastamonu’nun Araç ilçesinde cep telefonu ile dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaş, araçların yanına düşen yıldırımı anbean kaydetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki vatandaş, etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.
Vatandaşın dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü. O anlar ise dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlardaki vatandaşların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.
Kaynak: İHA
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