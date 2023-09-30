Yoldaki araçların yanına böyle yıldırım düştü

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki vatandaş, etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Vatandaşın dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü. O anlar ise dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlardaki vatandaşların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.



Kaynak: İHA