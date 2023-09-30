AKP'li belediyeler beklenen İstanbul depremini umursamıyor: Toplanma alanlarını satıyorlar

Uzmanların “deprem geliyor” diye uyarmasına rağmen megakentin son boş alanları ve parkları parsel parsel satılıyor. AKP’li ilçe belediyeleri deprem tehlikesini umursamadan milyonlarca liralık arazileri imara açmaya devam ediyor.

AKP’li Üsküdar Belediyesi, ilçedeki üç taşınmazı satmak için Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda yetki istedi. Meclis’e sunulan teklifte, belediye şirketinin SGK prim borçları için Çengelköy Mahallesi’ndeki deprem toplanma alanı da olan 2 bin 290 metrekare büyüklüğündeki Alzambak Parkı’nın Hazine’ye satılacağı belirtildi. Ayrıca, Üsküdar Belediyesi’nin hemen yanında bulunan ve Beşli Çete’de yer alan Kalyon Holding tarafından işletilen Nev Çarşı AVM ile Mimar Sinan Meydanı’nın karşısında bulunan hastane binasının da satılacağı ifade edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; taşınmazların satışı, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Muharrem Arslan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Üsküdar’ın en kıymetli yerleri parsel parsel satılıyor. AKP’li belediye yönetimi, bir yandan yandaş vakıf ve derneklere belediyemizin kaynaklarını akıtırken bir taraftan da Üsküdar halkının varlıklarını satışa çıkarıyor. Aylar önce yaşanan deprem felaketine ve İstanbul’u bekleyen büyük depreme rağmen afet toplanma alanı da olan parkı satan belediye yönetimini Üsküdar halkının vicdanına havale ediyorum” diye tepki gösterdi.

DEV ARAZİLER SATILIYOR

Kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı olmak istediği konuşulan AKP’li Şadi Yazıcı’nın yönettiği Tuzla Belediyesi de milyonlarca liralık üç araziyi daha satacak. Belediye Meclisi’ne sunulan teklifle, Tepeören Mahallesi’nde bulunan 2 bin 634, 4 bin 70 ve 8 bin 300 metrekare büyüklüğündeki üç arazinin satışı için B yetki istendi. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. CHP’li meclis üyeleri, “Tuzla’nın İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçelerin başında geldiğini, toplam büyüklüğü 15 bin metrekareyi bulan üç arazinin kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılması gerektiğini ve bu arazilerinin satışında kamu yararı bulunmadığı” vurgulandı.

KASADA PARA KALMADI

AKP’li Fatih Belediyesi ise 8 ayda kasasındaki parayı bitirdi. Belediye Meclisi’ne sunulan 675 milyon 500 bin TL’lik ek bütçe teklifi AKP’li e MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. CHP’li meclis üyeleri ek bütçe teklifine itiraz ederken, “İlçe belediyesini, tarihi yarımadada bulunmasına rağmen Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü’ne ek bütçeden sadece 30 milyon TL pay verildiğine” dikkat çekildi. Ayrıca “Bu durumun AKP’li belediye yönetiminin ‘Fatih’i kültür başkenti yapma’ iddiasıyla çeliştiğine” de vurgu yapıldı.