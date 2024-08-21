Yolcu Otobüsündeki Valizden Esrar Çıktı

Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valize gizlenmiş 1 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

Yolcu Otobüsündeki Valizden Esrar Çıktı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Narkotik köpek timi destekli operasyon kapsamında Nizip ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otobüsün bagaj kısmında arama yapıldı. Aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpeğin tepki verdiği valiz açıldı.

1 KİLO 550 GRAM ESRAR ÇIKTI

K.M. isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan valiz sahibi K.M. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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