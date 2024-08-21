İstanbul'da Drift Atan Sürücüye Ceza Yağdı

İstanbul Kartal’da bir sürücünün drift attığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti. Yakalanan sürücü hakkında 35 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da Drift Atan Sürücüye Ceza Yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 18 Ağustos 2024 tarihinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde bir şahsın aracıyla drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen M.T. isimli şahıs yakalandı.

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; ‘Drift atmak’ maddesinden 32 bin 233 TL, ‘Görüşü Engelleyecek Şekilde Aksesuar Kullanmak’ maddesinden bin 506 TL, ‘Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak’ maddesinden bin 506 TL, ‘Saygısızca Araç Kullanmak’ maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 35 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alınırken kullanmış olduğu araç trafikten men edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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