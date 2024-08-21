Merkez'in 'Pas' Kararı Sonrası Morgan Stanley'den Yeni Tahmin: Türkiye Faiz İndirimi Yapacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını dün açıkladı. Merkez, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Merkez'in bu kararı üst üste 5'inci kez olmuş oldu. Merkez'in faiz kararı sonrası Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük'ten değerlendirmeler geldi. Küçük, Merkez Bankası'nın son faiz kararı ile yayımladığı açıklamanın yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği değerlendirmesini yaptı.

'ŞAHİN BİR SÜRPRİZ'

Salı günü yayımlanan raporda, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden 'şahin bir sürpriz' yapmayı başardıkları belirtildi.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Küçük, TCMB’nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,5’e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti. Değerlendirmelerde "bunun yakın vadede faiz indirimi adımlarına pek fazla alan bırakmadığı" ifade edildi.

Yapılan değişikliklerin faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutma niyetini işaret ettiği tahmininde bulunan Küçük, büyümedeki yavaşlamanın daha da arttığına dair işaretler gelirken verilen mesajların yakın vadede gevşeme adımlarının atılmasına yönelik beklentileri erteleme amacını yansıttığını belirtti.