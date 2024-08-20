Ekonomistlerden Çarpıcı Faiz Değerlendirmesi: Parasal Sıkılaşma Kapıda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasaların gözlerini çevirdiği politika faizi kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizinde bu ay da ‘pas’ diyerek artırıma ya da azalışa gitmedi. Bu kararla birlikte 5’inci kez üst üste faiz sabit tutulmuş oldu.

Merkez Bankası’nın faiz kararına ekonomistlerden de dikkat çeken yorumlar geldi.



‘YAKLAŞIM AYNEN KORUNDU’

Ekonomist Alaattin Aktaş, Merkez’in yaklaşımını değiştirmediğine dikkat çekerek, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” ifadelerinin metinde aynen korunduğuna dikkat çekti.

'FAİZ İNDİRİMİ DAYATANLARA NET MESAJ'

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara ise, sosyal medya hesabından yaptığı yorumunda faiz kararıyla, ‘erken faiz indirimi dayatması’ yapmaya çalışanlara net bir mesaj verildiğini yazdı.

Kara paylaşımında şunları kaydetti:

“Merkez Bankası enflasyonda en kötü geride kalsa da faiz indirimi henüz gündemimde değil demiş.

Böylece erken faiz indirimini dayatmaya çalışanlara da net bir yanıt vermiş.”

'ULTRA ŞAHİN DURUŞA YEPYENİ METİN'

İris Cibre ise, Merkez Bankası’nın PPK metninde şahin duruşun yepyeni bir metin ile devam ettirildiğini ve 2024’te faiz indirimini gelmeyeceğine dikkat çekildiğini yazdı.

Cibre paylaşımında şunları yazdı:

"Merkez ultra şahin duruşuna yepyeni bir metin ile devam ediyor... 2024'te faiz indirimi yok demeye devam ediyor. Kasım 2023 ten beri tam 9 aydır.

'Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir' cümlesi ise metnin içerisinde gömülü. Yani, 9 aydır gecikmeli etkilerden bahsediyoruz. Asıl konu genel talep değildi aslında...

Hizmet enflasyonunda iyileşmeyi gecikmeli bekliyor fakat talebin baskılandığı ve enflasyonist etkinin azaldığına işaret ediyor.

Para politikasında kararlı duruş ve TL deki değerlenmenin ve beklentilerdeki düzelmenin enflasyonda ana eğilimi düşürecek deniyor

Ve enflasyonda belirgin bozulma olursa daha da sıkılaşırım diyor

Evet, sıkı duruşu beklentiler açısından korumaya çalışmayı anlıyorum. Zaten bozuk olan beklentileri toparlamak için bu şekilde hareket ediliyor. Fakat, 45% hatta 40% faizin de sıkı duruş olduğu ve para politikasında gevşeme anlamı taşımadığı anlatılabilirdi.

Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu ise, sosyal medyadan yaptığı yorumda, ‘stagflasyona dört nala gidiş’in doğrulandığına vurgu yaptı.

'MERKEZ BANKASI SIKILAŞMAYI TELAFFUZ ETTİ'

Kozanoğlu, “Merkez Bankası faiz indirimini değil, aksine enflasyonda bozulma görülmesi halinde parasal sıkılaşmayı telaffuz etti. Enflasyon eğilimi özellikle hizmetlerde sürerken ekonominin soğuduğunu vurguladı. Bir anlamda stagflasyona dört nala gidişi doğruladı” dedi.