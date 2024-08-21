Afyonkarahisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Afyonkarahisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

OGM tarafından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Etiketler
orman Yangın
Son Güncelleme:
Emekçiler ’Vergide Adalet’ İstiyor Emekçiler ’Vergide Adalet’ İstiyor
Kredi Kartı Olanlara Uyarı! O Parayı Bankadan Hemen Geri Alabilirsiniz Kredi Kartı Olanlara Uyarı! O Parayı Bankadan Hemen Geri Alabilirsiniz
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 Yasak: Çıkar Çıkmaz Soluğu Cezaevinde Aldı Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 YASAK
Kandilli Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem Kandilli Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Paylaştığı Fotoğraf Sonu Oldu: 16 Yaşındaki Genci Darbederek Öldürdüler Paylaştığı Fotoğraf Sonu Oldu