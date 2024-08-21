Afyonkarahisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

OGM tarafından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.