Yolcu Otobüsündeki Valizde 40 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Siirt-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Kezer mevkiinde durduruldu.

Otobüsün bagajında narkotik köpeği ‘Mizah’ ile arama yapıldı. Otobüse emanet olarak verilen bir valizde 40 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan araştırmada valizi otobüse, B.T.’nin teslim ettiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA