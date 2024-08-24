Yolcu Otobüsündeki Valizde 40 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizde 40 kilo esrar ele geçirildi. Valizi otobüse teslim ettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışması başlatıldı.

Yolcu Otobüsündeki Valizde 40 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Siirt-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Kezer mevkiinde durduruldu.

Otobüsün bagajında narkotik köpeği ‘Mizah’ ile arama yapıldı. Otobüse emanet olarak verilen bir valizde 40 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan araştırmada valizi otobüse, B.T.’nin teslim ettiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Siirt
Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler
Otogarda Asker uğurlaması Kavgaya Dönüştü: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu Otogarda Asker uğurlaması Kavgaya Dönüştü: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti
Binlerce Hacıyı Mağdur Etmişlerdi: Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti