Otogarda Asker uğurlaması Kavgaya Dönüştü: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Şanlıurfa'da otobüs terminalindeki asker uğurlamasında, otobüs firması çalışanlarıyla yolcu yakınları arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Otogarda Asker uğurlaması Kavgaya Dönüştü: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Şanlıurfa'da Esentepe Mahallesi’ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için eğlence düzenleyen asker yakınları ile otobüs firması yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Diğer asker yakınlarının da dahil olmasıyla daha da büyüyen kavga, çevrede paniğe neden oldu. Tekme ve tokatların havada uçuşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden kalabalığı ayırmakta güçlük çekti.

7 GÖZALTI

Kavgada otobüs firması çalışanlarına tekme ve yumruklarla saldıran taraflar, güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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