Yolcu Otobüsü Eve Böyle Daldı! Korku Dolu Anlar Kamerada

Aydın’ın Söke ilçesinde akıllı kavşağa hızlı giren yolcu otobüsü karşı şeride geçerek bir eve çarptı. Feci kazada yolcu otobüsünün muavini Gökhan Cansız Kaya öldü, 15 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yolcu Otobüsü Eve Böyle Daldı! Korku Dolu Anlar Kamerada

Aydın'da Milas-Söke karayolunda giden otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak bir eve çarptı.

Yolcu Otobüsü Eve Böyle Daldı! Korku Dolu Anlar Kamerada - Resim : 1

Kaza, öğlen saatlerinde Söke Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas istikametinden Söke'ye giden Akdeniz Firması'na ait 09 AK 738 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra, yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.

Yolcu Otobüsü Eve Böyle Daldı! Korku Dolu Anlar Kamerada - Resim : 2

Kazada muavin Gökhan Cansız Kaya hayatını kaybederken, 1'i ağır 15 kişi ise yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. Yolcu Otobüsü Eve Böyle Daldı! Korku Dolu Anlar Kamerada - Resim : 3

Kaynak: Ajanslar

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Aydın Trafik kazası
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