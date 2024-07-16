CEV Şampiyonlar Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarımızın rakipleri belli oldu. Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit B, VakıfBank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu'nda yer aldı. Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu’nda yer aldı.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

Voleybolda Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kura çekimi sonucunda, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit B, VakıfBank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu'nda yer aldı.​​​​​​​ Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu’nda mücadele edeceği bildirildi.

KADINLARDA GRUPLAR ŞÖYLE OLDU

A Grubu: Imoco Conegliano (İtalya), DevelopRes Rzeszow (Polonya), Maritsa Plovdiv (Bulgaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

B Grubu: Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

C Grubu: Vero Volley Milano (İtalya), VakıfBank, Calcit Kamnik (Slovenya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

D Grubu: Fenerbahçe Medicana, Neptunes Nantes (Fransa), Vasas Obuda Budapest (Macaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

E Grubu: Savino Del Bene Scandicci (İtalya), BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

ERKEKLERDE İSE GRUPLAR ŞÖYLE

A Grubu: Recycling Volleys (Almanya), Projekt (Polonya), Greenyard Maaseik (Belçika), ACH Volley (Slovenya)

B Grubu: Vero Volley Monza (İtalya), Helios Grizzlys Giesen (Almanya), Fenerbahçe Medicana, Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

C Grubu: Aluron CMC Warta (Polonya), Allianz Milano (İtalya), Knack (Belçika), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

D Grubu: Sir Sicoma Monini (İtalya), Halkbank, Saint Nazaire VB Atlantique (Fransa), Jihostroj CESKE (Çekya)

E Grubu: Jastrzebski Wegiel (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), Chaumont VB 52 (Fransa), Levski Sofia (Bulgaristan)

Kaynak: AA

Etiketler
CEV Şampiyonlar Ligi Voleybol
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