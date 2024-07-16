Son Ses Müzik İşkenceye Döndü: Bu Gece Yine Uykusuzum

Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan 142 bin nüfusun büyük bir çoğunluğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi dolayısıyla fabrikalarda çalışıyor. Yoğun ve zor şartlarda çalışan vatandaşlar, günün yorgunluğunu atmak için uyumaya çalıştığında ise yüksek sesli araçların etrafa verdiği rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyor. Evlerinde uyumakta güçlük çeken vatandaşlar ise yetkililerden konu ile ilgili çözüm bulmalarını istiyor.

“SABAHA KADAR BAĞIRAN ŞAHISLAR VAR”

Gece evinde uyumakta güçlük çektiğini ifade eden Murat G., “Bize gece uyku uyutmayan bu trafik magandalarına artık bir çözüm bulunsun. Kapaklı Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi ve Yıldız Caddesi üzerinde sabaha kadar son ses müzik dinleyen ve sağa sola bağıran şahıslar var. Gece 03.00'te evimin önünde yüksek sesli müzik dinliyorlar. Bu gece yine uykusuzum. Yetkili mercilerden bir an önce duruma el atmalarını rica ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA