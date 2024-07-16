Gram Altında Tarihi Rekor

ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi piyasaları hareketlendirdi. ABD'deki siyasi belirsizlik ve jeopolitik risk algısı nedeniyle altının gram fiyatı hızlı yükselişe geçti.

Gram altın 2 bin 599 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Mayıs ayında 2 bin 450 dolarla rekor kıran ons altın rekor kırmaya çok yakın.