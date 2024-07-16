Gram Altında Tarihi Rekor

Yükselişini sürdüren gram altında yeni rekor kırıldı. ABD Başkanı Trump'a saldırı sonrası hızlı yükselişe geçen gram altın, 2 bin 599 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram Altında Tarihi Rekor

ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi piyasaları hareketlendirdi. ABD'deki siyasi belirsizlik ve jeopolitik risk algısı nedeniyle altının gram fiyatı hızlı yükselişe geçti.

Gram altın 2 bin 599 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Mayıs ayında 2 bin 450 dolarla rekor kıran ons altın rekor kırmaya çok yakın.

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