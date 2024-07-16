YKS Tercih Tarihleri Açıklandı

Yüksek öğretim kurumlarına geçmek için milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'de sonuçlar, bu sabah açıklanmıştı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Ersoy, 3 milyondan fazla adayın beklediği YKS sonuçlarını değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, sonuçların https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceğini kaydetti.

SINAVIN BİRİNCİLERİ

Başkan Ersoy'un verdiği bilgiye göre, TYT'de Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç birinci oldu. AYT Eşit Ağırlık alanında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, Sayısal alanda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, Sözel alanda Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci oldu. Yabancı Dil Testi İngilizcede İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Almancada İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Fransızcada İstanbul Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, Arapçada İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Rusçada Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar birinci oldu.

TERCİHLER O TARİHTE YAPILACAK

Ayrıca Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu

Kaynak: Gerçek Gündem