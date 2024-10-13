Yine Hayvanseverler Hedef Alındı: 'Kedi Besleme' Kavgasında Kan Döküldü!

Sokak hayvanlarının "uyutulma" adı altında öldürülmesinin önünü açan yasa tasarısının Meclis'te kabul edilmesiyle yurdun dört bir yanından art arda hayvan katliamı haberleri gelmeye başladı. Bununla birlikte hayvanseverlere de bir nefret yöneliyor. Son olarak Sivas'ın Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O. ile komşuları Y.Y. ve babası N.Y. arasında "kedi besleme" nedeniyle kavga çıktı.

V.O, kavga sırasında Y.Y. ve babası N.Y'ye tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA