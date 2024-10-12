Ünlü İsimlerden Gebze'deki Hayvan Katliamına Tepki: Emre Kınay Gözyaşları İçinde Haykırdı!

Dün Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi içindeki bir çöp kutusunda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla öldürülmüş halde bulunması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İktidarın, hayvanların öldürülmesine sebep olan yasa tasarısıyla hayvan katliamlarının arttığı dikkat çekerken, ünlü isimler de yaşananlara sessiz kaldı.

'KALBİNİZDE BİR PARÇA SEVGİ YOK MU?'

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini "Siz ne yapıyorsunuz? Hayvanlardan, doğadan ne istiyorsunuz? Bu dünya sadece bizim mi? Sahibi siz misiniz bu dünyanın? Minicik köpekleri, küçücük kedileri bile sığdıramadınız mı bu koca dünyaya? Kalbinizde bir parça olsun sevgiye yer açamadınız mı? Artık ne diyeceğimi bilemiyorum; bir kabusun içinde sıkışıp kaldık, bir türlü uyanamıyoruz! Bu kabus, bu acımasızlık bitsin artık! Tüm varlığımla utanıyorum..." sözleriyle dile getirdi.

'DİLERİM GÖMÜLECEK KEFEN BULAMAZSINIZ'

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım ise "Dilerim gömülecek kefen bulamazsınız! Böyle bir barbarlık nerede görülmüş?" paylaşımını yaptı.

'BU KANLAR YERDE KALMAZ'

Müzisyen Ceylan Ertem de sosyal medya üzerinden "Anne kedi ve köpekleri, yavrularını katlettiler ! Sonra başımıza şunlar geldi bunlar geldi demeyin! Bu ah’lar, bu kanlar yerde kalmaz!" ifadelerini kullanarak katliama tepki gösterdi.

'SİZİN İNANDIĞINIZ HANGİ ALLAH?'

Ünlü oyuncu Emre Kınay ise tepkisini dile getirmek için açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Kınay, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Gökgöz'a seslenerek, "Canım yanarak Gebze Belediye başkanına sesleniyorum. Siz bugün cumaya gittiniz. Bu nasıl bir vicdandır, hangi dinin mensubusunuz? Sizin inandığınız Allah hangi Allah? Bizimkiyle aynı olamaz. Nasıl bir vicdan bunu yapıp sonra da Allah'a yakarır, avucunu açıp dua eder ya? Siz nereden çıktınız bu toplumda?" sözleriyle isyan etti.

Kaynak: Gerçek Gündem