Yılmaz Özdil Kalp Krizi Geçirdi, Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Özdil operasyona alındı ve kalp damarlarından biri açıldı. Özdil'e yarın anjiyo yapılacağı öğrenildi.
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi ve İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Özdil bugün bir operasyon geçirdi ve kalp damarlarından biri açıldı.
Özdil, yarın ise anjiyoya girecek. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.
Son Güncelleme: