Yılmaz Özdil Kalp Krizi Geçirdi, Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi ve İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Özdil bugün bir operasyon geçirdi ve kalp damarlarından biri açıldı.

Özdil, yarın ise anjiyoya girecek. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.