Yılbaşı Ağacı Hırsızlığı Kamerada

Mersin'de bir kişi, yılbaşı için süslenmiş çam ağacını iş yeri önünden çalıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, hırsız 3 bin 500 TL değerindeki ağacı 5 dakikada sökerek götürdü.

Son Güncelleme:

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Serinler Caddesi'nde bir hediyelik eşya dükkanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi Enes Demir, yeni yıl öncesinde satmak için yılbaşı ağacı hazırlayarak ışıklandırıp iş yeri önüne koydu.

Yılbaşı Ağacı Hırsızlığı Kamerada - Resim : 1

Önceki gece bir kişi, iş yeri önündeki çam ağacını yaklaşık 5 dakika uğraşarak söktükten sonra çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Demir, durumu fark ederek güvenlik kameralarını izlediğinde çam ağacının çalındığını anladı. Olayı anlatan Enes Demir, "Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Müge Anlı’da Kan Donduran Cinayette 5 Gözaltı! 20 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Müge Anlı’da Kan Donduran Cinayette 5 Gözaltı
Armut yerken bir kez daha düşünün!... Armut yerken bir kez daha düşünün!...
2024: 'Emekliler Yılı' İlan Edilmişti, 'Emeklilerin Ölüm Yılı' Oldu 2024 Emeklilerin 'Ölüm Yılı' Oldu
Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler