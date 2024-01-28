Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Hatay’ın Payas ilçesinde iş makinası operatörü, yıkımını gerçekleştirdiği 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kuruldu. Yaşanan panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Payas ilçesinde bulunan itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında iş makinası, 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan panik anı ve operatörün hızlı manevrasıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkım sonrası iş makinasında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA