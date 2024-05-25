Yetkililer uyardı, çağrı yapıldı: Eski tip ehliyetler geçersiz hale gelecek!

Yetkililer, eski tip ehliyetler için vatandaşları uyardı. Yaşanacak mağduriyetin önüne geçmek için eski tip ehliyetlerin yıl sonunda geçersiz hale geleceği belirtildi.

Yetkililer uyardı, çağrı yapıldı: Eski tip ehliyetler geçersiz hale gelecek!

Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer ise, yeni tip ehliyet almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

Yetkililer uyardı, çağrı yapıldı: Eski tip ehliyetler geçersiz hale gelecek! - Resim : 1

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:

Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekmektedir.

- Nüfus cüzdanı veya pasaport,
- Sürücü sağlık raporu,
- Harç ücreti makbuzu,
- Yeni ehliyet için fotoğraf çekilir. Fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir.

YENİLENMİŞ EHLİYETLERİN SÜRESİ NE KADAR?

Öte yandan yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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