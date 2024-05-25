Belgedeki tarih dikkat çekti: Belediye CHP'ye geçmeden hemen önce Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman'a yapılan ihalesiz satışın belgesi ortaya çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesinden 6 gün önce önemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yapılan daire satışının belgesi ortaya çıktı.

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Belgedeki tarih dikkat çekti: Belediye CHP'ye geçmeden hemen önce Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman'a yapılan ihalesiz satışın belgesi ortaya çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) lojman olarak kullanılması için Adalet Bakanlığı’na tahsis ettiği bir dairenin Mansur Yavaş’ın kazandığı 2019’da yapılan yerel seçimlerden önce dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a satıldığı ortaya çıkmıştı.

DW’den Alican Uludağ, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman ihalesiz aldığı daire karşılığında belediyeye 626 bin TL ödediğini duyurmuştu.

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T24’te yer alan habere göre ise, Kocaman’a yapılan satışın belgesi ortaya çıktı.

Lojmanın satışının hülle olarak nitelendirilen ilginç bir yolla gerçekleştirildiği belirtilirken, belgenin 25 Mart 2019 tarihini taşıması dikkat çekti.

Belgedeki tarih dikkat çekti: Belediye CHP'ye geçmeden hemen önce Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman'a yapılan ihalesiz satışın belgesi ortaya çıktı! - Resim : 2

Alican Uludağ ise, Kocaman’a yapılan satışın detaylarını şöyle anlatmıştı:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2003 yılında mülkiyeti kendisine ait olan bazı taşınmazların lojman statüsünden çıkarılmasına karar verdi. Ancak Adalet Bakanlığı, 27 Ocak 2004 tarihinde Belediye'ye başvurarak hâkim ve savcılar için acil lojman ihtiyacı olduğunu bildirdi. Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek'in girişimiyle Belediye Meclisi, 5 Mart 2004 tarihinde Çankaya'da bulunan kendisine ait olan beş daireyi yeniden lojman statüsüne çevrilerek Adalet Bakanlığı'na tahsis edilmesine hükmetti. Bu dairelerde, hâkim ve savcılar oturmaya başladı.

Ancak 2018'e gelindiğinde yeni bir gelişme yaşandı. Melih Gökçek'in istifasının ardından AKP tarafından yönetilmeye devam edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Haziran 2018'de Çankaya'ya bağlı Aziziye Mahallesi, Piyade Sokak'ta bulunan konutun lojman statüsünden çıkarılmasına ve satılmasına karar verdi. Bu konuda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına yetki verildi.

İddiaya göre, dönemin Başsavcısı Kocaman, daireyi aldıktan sonra yaptırdığı tadilatın parasını da Bakanlığa ödetti. Kocaman’ın avukatı konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Yüksel Kocaman, Harun Kodalak'ın görevden alınması üzerine 27 Ocak 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Üç yıl Ankara Başsavcılığı yapan Kocaman, 27 Kasım 2020'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine atandı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASINDA DA ADI GEÇMİŞTİ

Kocamanın ismi Ayhan Bora Kaplan davasında da geçmişti. Kaplan'ın 2018 ve 2019'daki iki örgüt dosyası, Kocaman döneminde kapatılmıştı. M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik, ifadesinde Kaplan ile Kocaman'ın ilişkisine de yer vermiş ancak daha sonra bu ifadeleri polisin zorlamasıyla verdiğini öne sürmüştü.

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Yüksel Kocaman Yargıtay Ankara Büyükşehir Belediyesi
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