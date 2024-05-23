Ayhan Bora Kaplan davasında da adı geçmişti: Belediye CHP'ye geçmeden önce dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'a ihalesiz konut satışı yapmışlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) lojman olarak kullanılması için Adalet Bakanlığı’na tahsis ettiği bir dairenin Mansur Yavaş’ın kazandığı 2019’da yapılan yerel seçimlerden önce dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a satıldığı ortaya çıktı.

DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman ihalesiz aldığı daire karşılığında belediyeye 626 bin TL ödedi.

Belediye’nin AKP’den CHP’ye geçmesinin ardından ABB, Gökçek dönemine ilişkin yolsuzluk iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına birçok kez suç duyurusunda bulunmuştu.

TADİLAT PARASINI BAKANLIĞA ÖDETMİŞ

DW’de yer alan habere göre, tartışmalı süreç şöyle seyretti:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2003 yılında mülkiyeti kendisine ait olan bazı taşınmazların lojman statüsünden çıkarılmasına karar verdi. Ancak Adalet Bakanlığı, 27 Ocak 2004 tarihinde Belediye'ye başvurarak hâkim ve savcılar için acil lojman ihtiyacı olduğunu bildirdi. Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek'in girişimiyle Belediye Meclisi, 5 Mart 2004 tarihinde Çankaya'da bulunan kendisine ait olan beş daireyi yeniden lojman statüsüne çevrilerek Adalet Bakanlığı'na tahsis edilmesine hükmetti. Bu dairelerde, hâkim ve savcılar oturmaya başladı.

Ancak 2018'e gelindiğinde yeni bir gelişme yaşandı. Melih Gökçek'in istifasının ardından AKP tarafından yönetilmeye devam edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Haziran 2018'de Çankaya'ya bağlı Aziziye Mahallesi, Piyade Sokak'ta bulunan konutun lojman statüsünden çıkarılmasına ve satılmasına karar verdi. Bu konuda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına yetki verildi.

İddiaya göre, dönemin Başsavcısı Kocaman, daireyi aldıktan sonra yaptırdığı tadilatın parasını da Bakanlığa ödetti. Kocaman’ın avukatı konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Yüksel Kocaman, Harun Kodalak'ın görevden alınması üzerine 27 Ocak 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Üç yıl Ankara Başsavcılığı yapan Kocaman, 27 Kasım 2020'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine atandı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASINDA DA ADI GEÇTİ

Kocamanın ismi Ayhan Bora Kaplan davasında da geçmişti. Kaplan'ın 2018 ve 2019'daki iki örgüt dosyası, Kocaman döneminde kapatılmıştı. M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik, ifadesinde Kaplan ile Kocaman'ın ilişkisine de yer vermiş ancak daha sonra bu ifadeleri polisin zorlamasıyla verdiğini öne sürmüştü.