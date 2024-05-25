Son bir haftada 2 milyon 697 bin araç denetlendi

Bakan Yerlikaya, 6-23 Mayıs'ta emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini açıkladı.

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Son bir haftada 2 milyon 697 bin araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 16-23 Mayıs'ta emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini ve 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 16-23 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Belirtilen tarihte 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen "çakarlı araçları" kullanan 291 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

120 bin 76'sı aşırı hız nedeniyle olmak üzere toplam 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.

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Trafik Ali Yerlikaya
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