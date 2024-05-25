AKP'li belediye harabeyi andıran fırında ekmek üretip, yurttaşlara yedirmiş: Skandal görüntüler

Önceki dönem AKP'li Aydın'ın Koçarlı ilçesi belediyesine ait ekmek fırınının, sağlıksız ve adeta harabeyi andıran bina koşullarında ürettiği ekmekleri halka yedirdiği ortaya çıktı. 31 Mart seçimlerinde CHP'den Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Özgür Arıcı, ''Bütün bu pislik içinde, bu berbatlık içinde Koçarlı halkına ekmek yedirmişler. Böyle bir ortamı sizlerle beraber paylaşmaktan gerçekten utanç duyuyorum'' dedi. Arıcı, fırını kapattıklarını bildirdi.

Daha önce AKP'li Koçarlı Belediyesine ait olan ve yerel seçimlerin ardından CHP’li yeni Belediye Başkanı Özgür Arıcı, fırında sağlıksız koşullarda üretim yapıldığını ve halkın sağlığı ile oynandığını gözler önüne serdi. Yapılan denetimlerde, fırının hijyen standartlarından uzak olduğu ve ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirlendi.

Sorumluluğun kendilerinden önceki belediye yönetiminde olduğunu belirten Başkan Özgür Arıcı, ''Bütün bu pislik içinde, bu berbatlık içinde Koçarlı halkına ekmek yedirmişler. Böyle bir ortamı sizlerle beraber paylaşmaktan gerçekten utanç duyuyorum” dedi. Arıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bunu Koçarlı halkının takdirine bırakıyorum. Koçarlı Belediye Başkanı olarak böyle bir yerde Koçarlı’ya ekmek yedirdikleri için gerçekten ben utanıyorum. Bu halk bu hizmeti hak etmiyor, bu fırını hak etmiyor. Bu ekmeklerin halk sağlığını bozduğu zaten belli. Böyle bir yerde ekmek çıkartılması gerçekten Koçarlı halkına bir eziyet, zulüm. Biz 1 Nisan’da seçimi kazandık. 16 Nisan’da mazbatamızı aldık. 16 Nisan’da da geldik, burada fotoğraflarını çektik. Bu fırın hala bu şekildeydi ve biz şu anda Koçarlı halkı için bu fırını kapattık. Buradan ekmek çıkarmıyoruz ama aynı şekilde bu hizmete devam edeceğiz. Daha sağlıklı, daha hijyenik koşullarda Koçarlı’da ekmeği herkesin hizmete sunacağız. Bunu da bütün medyayla, bütün basınla paylaşmak istiyorum. Koçarlı halkı böyle bir eziyete katlanmış, böyle bir eziyetle de ekmek yemiş yıllarca. Gerçekten de söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Buradan ekmek yiyen, ekmek üreten tesise söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bunu Koçarlı halkının da sizin de görmeniz için burada videosunu da çektim. Bundan sonraki takdir Koçarlı halkının.''

GÖRÜNTÜLER BELEDİYE BİNASINA ASILDI

Özgür Arıcı, ekmek fırının içler acısı durumunu Belediye Binasına astırdığı dev pankart ile sergiledi. Başkan Arıcı, ekmek yapılmak üzere alınan un miktarına karşılık 1 milyon 523 bin 78 adet ekmeğin Z Raporu’nda gözükmediğini belirterek, şunları kaydetti:

''3 milyon 617 bin 544 lira 25 kuruş nerede? Bu yıl şubat ile temmuz ayları arasında toplam 879 bin 407 liralık un alımı için çek kesilmiş, mevcutta bir çuval un bile yok. Menderes Halk Ekmek’e 2020 yılından bu yana 18 bin 83 çuval un alınmış. 1 çuval un 310 adet ekmektir. 18 bin 83 çuval un ise 5 milyon 605 bin 730 adet ekmek yapar. Z raporunda üretilen ekmek adeti 4 milyon 82 bin 552 adettir. Aradaki fark 1 milyon 523 bin 78 adet ekmektir, 3 milyon 617 bin 544 lira 25 kuruş nerede?

Un alım bedeli olarak 22 Şubat 2024 tarihli 152 bin 167 lira, 11 Nisan 2024 tarihli 200 bin lira, 15 Mayıs 2024 tarihli 200 bin lira ve 1 Temmuz 2024 tarihli 327 bin 240 lira olmak üzere toplam 879 bin 407 liralık çek kesilmiştir. 4 milyon 85 bin 399 lira 50 kuruşluk irsaliyesiz kesilmiş fatura bulunmaktadır. Ayrıca yine aynı esnaftan belediyemize kesilen toplam 4 milyonluk un ve kahve gibi faturalar mevcuttur. Teslim irsaliye ve teslim tutanakları bulunmamaktadır. Ekmek fabrikası ve belediyeye ait hiçbir şirkette bir çuval un yoktur.''

Kaynak: ANKA