Yeşim Salkım'dan siyasete girdiği iddiasına yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile fotoğrafını "Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" notuyla paylaşan şarkıcı Yeşim Salkım, siyasete girmediğini söyledi.

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Yeşim Salkım'dan siyasete girdiği iddiasına yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile dün kahvaltıda buluşan şarkıcı Yeşim Salkım'ın paylaşımı çok konuşulmuştu. Ümit Özdağ ile fotoğrafını sosyal medya hesabından "Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" notuyla paylaşan Yeşim Salkım'ın siyasete girdiği iddia edilmişti.

Fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasının ardından Yeşim Salkım yeni bir paylaşım yaptı. Salkım, “Siyasete girmiyorum net bilgi” yazdığı fotoğrafını "Hadi uyuyun artık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yeşim Salkım Zafer Partisi
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