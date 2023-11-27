'Filistinliler toprak satmadı diyen cahildir' demişti: Erhan Afyoncu'dan Celal Şengör'e yanıt: Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz
Tarihçi Erhan Afyoncu, 'Filistinliler toprak satmadı diyen zır cahildir' diyen Celal Şengör'e yanıt verdi. Afyoncu, "Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz" dedi.
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Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Oğuzhan Uğur’un programına katılarak, Filistinlilerin toprak sattığını savunmuştu.
Şengör, programda “Büyük ölçüde satılmıştır. Satılmadı diyenler zır cahillerdir” ifadelerini kullanmıştı. Şengör’ün sözlerine İlber Ortaylı’dan da destek gelmişti. Ortaylı da “Eskiden Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti” ifadelerini kullandı.
Tarihçi Erhan Afyoncu, kendisine Celal Şengör’ün ifadelerinin sorulması üzerine, “Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz” yanıtını verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem