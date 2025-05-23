Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Ölümünde Yeni Detaylar: Genç Kadının Kaçış Anları Ortaya Çıktı

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda’da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş’taki evine geldi. Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi evine davet etti. Eve gelen kadınla Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan kadın Sulukahya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ BIÇAKLA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

'CİNSEL SALDIRI' İDDİASI

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

APARTMANA GİRDİKLERİ ANLAR VE ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI KAMERADA

Diğer yandan öldürülen Mehet Serdar Sulukahya ile Fatma Gülsüm P.'nin Sulukahya'nın evine girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sulukahyaönce evinin bulunduğu apartmandan çıkıyor. Ardından Sulukahya ile Fatma Gülsüm P. birlikte apartmana giriyor. Sulukahya'nın elinde bir poşet olması dikkat çekiyor. Önlü arkalı apartmana girdikten sonra Sulukahya ve Fatma Gülsüm P. daireye doğru ilerliyor. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise, Fatma Gülsüm P.'nin apartmandan koşarak kaçtığı anlar görülüyor.

APARTMAN SAKİNİ OLAYI ANLATTI

Olayın nasıl yaşandığını anlatan apartman sakinlerinden bir kişi "Olay sırasında gürültüye uyandım. Bıçaklamışlar daireden çıkıyor. 5 numaralı dairenin önünden yığılıyor. O arada ambulans ve polisler çağırılıyor müdahale ediliyor. Camdan bakmış komşular. Kız bir an apartman önünde duraklamış ondan sonra kilisenin o tarafa doğru kaçmış. Bıçağı saplayıp bırakmış " diye konuştu.

Kaynak: DHA