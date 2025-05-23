Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekilmişti, Şehri Terk Etti: 'Hakkınızı Helal Edin'

Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın iki yöneticisi için anma töreni düzenlenmesine izin vermediği iddia edilmişti. Bu iddialar sonrasında Tekbıyıkoğlu'nun Ankara'ya Mülkiye Başmüfettişi olarak gelmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığınca merkeze çekilmişti. Tunceli Valiliğine ise Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan’ın vekâlet edeceği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

İçişleri Bakanlığı emrine alınan eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum amirleri ve güvenlik personeli vedalaşarak kentten ayrıldı.

Tekbıyıkoğlu, emniyet personeline yaptığı konuşmada, "Babamın meslektaşlarısınız hepiniz. Benim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz birbirinize emanetsiniz" dedi. Tekbıyıkoğlu, kurum amirleriyle vedalaşırken de "Buraya ilk geldiğim zaman hiçbirinizi tanımıyordum ama şu an tanıyıp çok sevdim. Bir görev için buraya geldiğimde hepinizi dostum olarak görüp, kapınıza geleceğimdir. Hepiniz hakkınızı helal edin" diye konuştu.

'DİLEKÇE VERDİ' İDDİASI

17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmesine izin verilmesi yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialar sonrasında Tekbıyıkoğlu'nun Ankara'ya Mülkiye Başmüfettişi olarak gelmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği iddia edilmişti.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Tekbıyıkoğlu, 2004 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı olarak meslek hayatına adım attı.

Görev süresi boyunca çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Tekbıyıkoğlu; sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat ilçelerinde kaymakamlık görevini üstlendi.

20 Ağustos 2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi doğrultusunda İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ardından, 1 Eylül 2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevine atanan Tekbıyıkoğlu, 2 Ekim 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliğine getirildi.

Son olarak, 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tunceli Valiliği görevine atandı.

Kaynak: DHA