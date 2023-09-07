Yeşil Sol Partili milletvekili kaza yaptı: Bisikletli sürücünün durumu ağır

Iğdır'da makam aracı ile seyir halinde olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili Yılmaz Hun trafik kazası geçirdi.

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Iğdır'da makam aracı ile seyir halinde olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili Yılmaz Hun, yola aniden çıkan bisikletliye çarptı. Bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, vekil Hun ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da makam aracı ile yaptığı kazada yola aniden çıkan bisikletliye çarptı. Bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken Milletvekili Yılmaz Hun kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Asri Mezarlık mevkii Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, sabah 07.15 sıralarında kendisine ait makam aracı ile seyir halindeyken yola aniden çıkan bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü yere düşerken vekil Hun, aracı ile refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen bisiklet sürücüsü Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan vekil Hun ve araç içindeki ailesi kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İHA

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