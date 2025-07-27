Yerlikaya'nın Açıklaması İsyan Ettirdi: 5 Gündür Yanan Karabük'e 3 Uçakla Müdahale!

Türkiye alev alev yanıyor… Bursa ve Karabük’te alevlere müdahale sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya Bursa'daki yangına 6, Karabük'e ise 3 uçakla müdahale edildiğini açıkladı. 5 gündür yanan Karabük'e yalnızca 3 uçak gönderilmesi kamuoyunda tepki çekti.

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Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Karabük’te 5 gündür devam eden alevlere müdahalenin yetersiz kaldığı eleştirileri yükseliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hem Karabük hem de Bursa’daki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Karabük’teki yangınlara yalnızca 3 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildiği belirtildi. Bursa’daki yangın için ise 6 uçak ve 4 helikopter görevlendirildi. Karabük'te 1.839 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

5 GÜNDÜR YANAN KARABÜK'E YALNIZCA 3 UÇAK

5 gündür alevlere teslim olan Karabük’e yalnızca 3 uçakla müdahale edilmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Yangın bölgesindeki yoğun duman ve alevlerin ulaştığı alanlar, vatandaşlar tarafından görüntülenerek yardım çağrısı yapıldı.

Yerlikaya'nın Açıklaması İsyan Ettirdi: 5 Gündür Yanan Karabük'e 3 Uçakla Müdahale! - Resim : 1

BAKAN YERLİKAYA: 'DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karabük’te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. 1.386 personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterle yangına müdahale ediyoruz. Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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Ali Yerlikaya Karabük Orman yangınları
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