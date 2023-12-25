Yerlikaya açıkladı: Çukur çetesi çökertildi; 43 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya'da düzenlenen 'KAFES-24' Operasyonunda 'ÇUKUR ÇETESİ' olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi’nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 Milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 Şirket) el konuldu" açıklamasını yaptı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Antalya'da düzenlenen 'KAFES-24' Operasyonunda 'ÇUKUR ÇETESİ' olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.

"İNSANLARI İNTİHARA SÜRÜKLEMİŞLER"

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik “KAFES-24” Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:

*Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,

*Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,

*Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları

*Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,

*Verdikleri çeklerin günü geldiğinde “konkordato” ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,

*Diğer ülkelerden Türkiye’ye “HAWALA” yöntemi ile karapara transferi yaptıkları,

*Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.

Operasyon sonucunda;

*3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,

*85 adet Tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,

*18.500 adet Araç Satışı Sözleşmesi, 800 adet Vekaletname

*80 adet Banka Cüzdanı, 60 adet Kredi Kartı,

*2 adet Kripto Para Soğuk Cüzdan,

*80 adet Para transferi içeren Ajanda, 66 adet Cep Telefonu,

*36.000 Dolar ve 80.000 TL ile

*Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi’nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 Milyar TL değerindeki mal varlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 Şirket) el konuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, Operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."