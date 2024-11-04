Yerine Kayyım Atanan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan Kimdir?

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerinde Mehmet Karayılan, Demokratik Emek Partisi'nden (DEM) eş başkan olarak seçilmişti. Mehmet Karayılan, 1967 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köyde doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Halfeti'de bitiren Karayılan, Gaziantep Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nden mezun oldu.

2012-13 yıllarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruluş sürecinde yer aldı.

Antep HDP Kurucu İl Eş Başkanlığı olmak üzere iki dönem İl Eş başkanlığı yaptı. İki dönem HDP Parti Meclisi üyeliği ve bir dönem HDP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yaptı.

2018 yıllında Gaziantep HDP milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Halfeti Belediye Eş Başkanı oldu.

HALFETİ BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYIM ATANDI?

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Buna göre, "Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem