Aracı Muayeneden Geçmedi; Öfkelenip Aracını Ateşe Verdi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir sürücü muayeneden geçmeyen aracını öfkeyle ateşe verdi. O anlar kameraya yansıdı.

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Aracı Muayeneden Geçmedi; Öfkelenip Aracını Ateşe Verdi

İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna gelen 52 yaşındaki Yavuz K., aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobilini yaktı. Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aracı Muayeneden Geçmedi; Öfkelenip Aracını Ateşe Verdi - Resim : 1

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA

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