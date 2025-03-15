Çanakkale'de Alevler Ormanlık Alana Sıçradı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Evciler köyü Tepeler mevkiinde bir tarım arazisinde yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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