Çanakkale'de Alevler Ormanlık Alana Sıçradı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Evciler köyü Tepeler mevkiinde bir tarım arazisinde yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'de Alevler Ormanlık Alana Sıçradı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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