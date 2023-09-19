Yer: Beylikdüzü... İBB, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir videosunu yayımladı!

İBB, İstanbul'da bulunan yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın yeni bir görüntüsünü paylaştı.

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Türkiye’de yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğunda olan yürüyen merdivenlerde sabotajlar gündemden düşmüyor.

İBB, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir yenisini daha yayınladı.

Belediyenin hesabından yapılan paylaşımda, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 2 gün önce yapılan sabotajın görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, “İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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