Yer: Beylikdüzü... İBB, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir videosunu yayımladı!

Türkiye’de yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğunda olan yürüyen merdivenlerde sabotajlar gündemden düşmüyor.

İBB, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir yenisini daha yayınladı.

Belediyenin hesabından yapılan paylaşımda, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 2 gün önce yapılan sabotajın görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, “İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz” denildi.

Yer : Beylikdüzü Metrobüs Durağı

Tarih : 17.09.2023



İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/JkMNNPUXH7 September 19, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem