Yer: Beylikdüzü... İBB, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir videosunu yayımladı!
İBB, İstanbul'da bulunan yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın yeni bir görüntüsünü paylaştı.
Türkiye’de yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğunda olan yürüyen merdivenlerde sabotajlar gündemden düşmüyor.
İBB, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir yenisini daha yayınladı.
Belediyenin hesabından yapılan paylaşımda, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 2 gün önce yapılan sabotajın görüntüleri paylaşıldı.
Paylaşımda, “İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz” denildi.
Yer : Beylikdüzü Metrobüs Durağı
Tarih : 17.09.2023
İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/JkMNNPUXH7— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 19, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
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