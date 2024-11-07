'Yenidoğan' Skandalı Sonrası Harekete Geçtiler! CHP'li Belediyelerden 'Hastane' Hamlesi

Türkiye'yi dehşete düşüren "Yenidoğan Çetesi" skandalı sonrası toplumda sağlık sistemine güven çok zayıfladı. Bu yılki yerel seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısını 21’den 35’e yükselten CHP de, Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimler tarafından sağlanan tanı, tedavi ve rehabilitasyonu kapsayan birinci basamak hizmetlerini belediyeye ait yerlerin “tıp merkezi statüsünde olmadığı” sebebiyle engellemesi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre; bakanlığın belediyelerin açmak istedikleri yeni tıp merkezlerine de ruhsat verilmediği ifade edildi. CHP’nin il ve ilçe düzeyinde yeni yaklaşımlar için görüşmelerini sürdürdüğü ve 2025’in ilk aylarına kadar devam edecek sağlık çalıştaylarında konu hakkında atılacak somut adımların oluşturulacağı belirtildi.

'BİRİNCİ DÜŞÜNCE YENİ TIP MERKEZLERİ AÇMAK'

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediyelerin aşılama ve hastalık taraması şeklindeki hizmetlerini artırmaya çalıştığı vurgulanırken, söz konusu hastane ve tıp merkezleriyle ilgili ilk adımların bu illerde atılabileceği ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynakları “Sistemde birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili boşluk var. Bunu tamamlayabilmek adına mevcut tıp merkezlerinin yanına yeni merkezler de açmak istiyoruz ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiyor. Hastane satın alınması da gündemde ancak İBB’nin birinci düşüncesi yeni tıp merkezleri açmak” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet