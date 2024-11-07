Narin Güran Cinayeti Davası Bugün Başlıyor: Sanıklar Adliyeye Getirildi

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’la ilgili davada haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Dava kapsamında Narin Güran’ın annesi, abisi, amcası ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi mahkeme çevresinde ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAKLAR

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Dava dosyasında, HTS ve daraltılmış baz istasyonu kayıtlarındaki incelemede cinayet anında 4 sanığın da evde olduğu tespitine yer verildi. İddianamede 4 sanığın olayla bağlantılarını gösteren görüntü ve detaylar da yer aldı.

Tutuklu 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ise sürüyor.

GÜRAN AİLESİ İLE İTİRAFÇI VE AİLESİ FARKLI KÖŞELERDE OTURACAK

Yaklaşık 300 kişilik kapasitesi olan salonda gazeteciler, baro başkanları, sanıklar ve aileleri, aile avukatları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahkeme heyeti ve Güran ailesi için bölümler hazırlandı.

Salonda Nevzat Bahtiyar ve ailesi bir köşede, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran da yan yana diğer köşede oturacağı, tarafların arasında da diğer katılımcıların oturacağı öğrenildi.

SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargılanmaları için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına baba Arif Güran’ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı.

Duruşma, saat 09.00’da başlayacak.