'Yenidoğan Çetesi' Mahkemeye Çıkıyor, İşte İstenen Cezalar

İstanbul merkezli ‘yenidoğan çetesi’ skandalında ilk duruşma 18 Kasım Pazartesi görülecek. 10 bebeği kasten öldürmekle de suçlanan sanıklar hakkında çeşitli suçlardan 100’lerce yıllık hapis cezaları isteniyor.

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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, 18 Kasım Pazartesi günü Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

'Yenidoğan Çetesi' Mahkemeye Çıkıyor, İşte İstenen Cezalar - Resim : 1

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak" ve "yardım etmek", "kamu kurumu zararına dolandırıcılık", "sahtecilik", "ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" ve diğer suçlardan hakim karşısına çıkacak.

'Yenidoğan Çetesi' Mahkemeye Çıkıyor, İşte İstenen Cezalar - Resim : 2

'10 BEBEK KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ' SUÇLAMASI

İddianamede, sanıklardan doktor Fırat Sarı ve doktor İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

AMBULANS ŞÖFÖRÜNE 589 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

'Yenidoğan Çetesi' Mahkemeye Çıkıyor, İşte İstenen Cezalar - Resim : 3

18 ŞÜPHELİ HAKKINDA 437 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Aralarında hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin hayatını kaybetmesi nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası istendi.

Soruşturmada adı geçen geçen 9 özel hastanenin ruhsatları ise skandalın ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti.

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Kaynak: ANKA

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