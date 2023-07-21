Yeni Şafak, Merkez Bankası'nın faiz kararını böyle servis etti

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'a yükseltmesini "Bu son olsun" başlığıyla servis etti.

Son Güncelleme:
Yeni Şafak, Merkez Bankası'nın faiz kararını böyle servis etti

28 ay önceki (19 Mart 2021) faiz artırım kararının ardından dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı "Bu operasyonu kim adına çektiniz?" manşetiyle hedef alan Yeni Şafak gazetesi, dünkü 2,5 puanlık faiz artışını da "Faiz yüzde 17,5'e çıktı, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz. Bu son olsun" başlığı ile haberleştirdi. 

Haberde, "Türkiye ekonomisinin daha fazla faiz artışını kaldıramayacağını belirten iş dünyası temsilcileri, enflasyonu dizginlemek için faiz dışında enstrümanların kullanılmasını istedi. Bir ay arayla yapılan iki toplantıda faizi yüzde 100 artıran politika değişikiliğinin üretimi vurmasından endişe ediliyor. Son iki yılda güçlü bir ekonomik performans sergileyen Türkiye ekonomisinin yüksek faiz politikasıyla büyük yara alacağı vurgulanıyor" denildi. 

Yeni Şafak, Merkez Bankası'nın faiz kararını böyle servis etti - Resim : 1

28 ay önceki (19 Mart 2021) son faiz artırım kararının ardından Naci Ağbal’ı hedef alan Yeni Şafak gazetesi, “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle çıkmıştı.

Kararın ardından Ağbal görevden alınmıştı.


Ağbal'ın yerine ise Yeni Şafak'ın köşe yazarı Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. 

Etiketler
Merkez Bankası Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan Yeni Şafak
Son Güncelleme:
Trafikte kadının arabasına yumruk ve tekmeyle saldırdı: Serbest bırakıldı Trafikte kadının arabasına yumruk ve tekmeyle saldırdı: Serbest bırakıldı
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeğinizi coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeğinizi coşturup canlandırıyor
Dünyanın en zehirli örümceği Ayvalık'ta görüldü Dünyanın en zehirli örümceği Ayvalık'ta görüldü
Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor
ÇOK OKUNANLAR
48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak 48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu: Alıcı mı, satıcı mı ödeyecek? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu
CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış' CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış'
Uzmanlar açıkladı: Bu hastalıklar cinsel hayatı olanların yanına bile yaklaşamıyor Uzmanlar açıkladı: Bu hastalıklar cinsel hayatı olanların yanına bile yaklaşamıyor
İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum' İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum'