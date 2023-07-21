Yeni Şafak, Merkez Bankası'nın faiz kararını böyle servis etti

28 ay önceki (19 Mart 2021) faiz artırım kararının ardından dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı "Bu operasyonu kim adına çektiniz?" manşetiyle hedef alan Yeni Şafak gazetesi, dünkü 2,5 puanlık faiz artışını da "Faiz yüzde 17,5'e çıktı, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz. Bu son olsun" başlığı ile haberleştirdi.

Haberde, "Türkiye ekonomisinin daha fazla faiz artışını kaldıramayacağını belirten iş dünyası temsilcileri, enflasyonu dizginlemek için faiz dışında enstrümanların kullanılmasını istedi. Bir ay arayla yapılan iki toplantıda faizi yüzde 100 artıran politika değişikiliğinin üretimi vurmasından endişe ediliyor. Son iki yılda güçlü bir ekonomik performans sergileyen Türkiye ekonomisinin yüksek faiz politikasıyla büyük yara alacağı vurgulanıyor" denildi.

28 ay önceki (19 Mart 2021) son faiz artırım kararının ardından Naci Ağbal’ı hedef alan Yeni Şafak gazetesi, “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle çıkmıştı.

Kararın ardından Ağbal görevden alınmıştı.



Ağbal'ın yerine ise Yeni Şafak'ın köşe yazarı Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.