Yeni Doğan Bebeğini Çöpe Atan Anne Tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan annesi Y.F.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çöp atmaya giden bir kadının bebek sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayda, çöp konteynırının yanında bulunan poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğu görüldü.

Bebeği poşet içerisinde bıraktığı belirlenen annesi Y.F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.F.Ş. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA